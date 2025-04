Mit Enkelin Ines auf dem Balkon: König Carl Gustaf feiert Geburtstag

Baby Ines mit auf dem Balkon

Ehefrau Prinzessin Sofia (39) hatte bei ihrer Rückkehr aus der Babypause nicht nur die Söhne Prinz Alexander (9) und Prinz Gabriel (7) an ihrer Seite, sondern brachte auch Töchterchen Ines mit. Das Baby trug sie im Arm und schirmte es mit einer Mütze und einem Tuch ab. Sie ist das vierte Kind des royalen Paares und die einzige Tochter. Sie kam am 7. Februar 2025 im Danderyds–Krankenhaus zur Welt. Nur der dritte Sohn der beiden, Prinz Julian (4), fehlte offenbar am Mittwoch auf dem Balkon.