Mit Erdbeeren und Blumenkranz: Schwedische Royals feiern Mittsommer

In Schweden wird an diesem Wochenende Midsommar gefeiert. Das Mittsommerfest zur Sonnenwende ist nach Weihnachten das zweitgrösste Fest im Land. Klar, dass auch die Königsfamilie in Feierstimmung ist. Während in früheren Jahren zu diesem Anlass auch schon mal Fotos der Enkelkinder veröffentlicht wurden, steht 2024 das Königspaar selbst im Fokus des digitalen Grusses. Aber auch die gerade nach Schweden zurückgekehrte Prinzessin Madeleine (42) meldete sich.