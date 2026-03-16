Mit Ex-Freundin bei der Oscar-Party: Liebescomeback bei Al Pacino?

Star–Trubel bei der Oscar–Party

Die Kulisse für das auffällige Wiedersehen der beiden hätte glamouröser kaum sein können. Auf der Vanity Fair Oscar Party – einer der exklusivsten Veranstaltungen rund um die Academy Awards – gaben sich die A–Promis die Klinke in die Hand. Zu den Gästen gehörte auch Mick Jagger (82), mit dem Noor Alfallah vor der Beziehung mit Al Pacino liiert gewesen sein soll. Ausserdem dabei waren etwa Timothée Chalamet mit Freundin Kylie Jenner, Dua Lipa und Callum Turner, Jacob Elordi, Jane Fonda oder der frisch gebackene Oscar–Gewinner Michael B. Jordan.