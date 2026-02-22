Mit Familie: Kronprinzessin Victoria feiert Schwedens Olympia-Gold

Dass Victoria nun doch nach Italien reiste, kommt überraschend. Vor wenigen Wochen hatte Margareta Thorgren, Pressesprecherin des schwedischen Palasts, der «Svensk Damtidning» noch mitgeteilt, Victoria werde nicht zu den Winterspielen erscheinen. «Sie wird etwas später zu den Paralympics reisen, aber bei den Olympischen Spielen wird sie nicht dabei sein», hiess es in einem Statement. Ihr nächster offizieller Auftritt steht damit schon bald bevor: Die Paralympischen Winterspiele finden vom 6. bis 15. März ebenfalls in Mailand und Cortina d'Ampezzo statt.