Mit Foto auf Instagram: Jan Hofer feiert Hochzeitstag

Über seine neue Heimat Mallorca schwärmte Jan Hofer, der im Frühjahr in «Die Verräter – Vertraue Niemandem!» zu sehen war, im vergangenen Jahr: «Ich liebe den Lifestyle hier. Alles ist heller, leichter, entspannter als in Deutschland», sagte er dem Magazin «Bunte». Seiner Ehefrau geht es offenbar ähnlich: «Meine Frau liebt das Leben auf Mallorca jetzt mindestens so sehr wie ich. Sie möchte hier nicht mehr weg und auch Henry ist superhappy», so Hofer weiter.