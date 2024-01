Mit Foto von Gartenparty: Palast gratuliert Herzogin Sophie

Charles und Kate fallen erstmal aus

Am Mittwoch hatte der Palast erst verkündet, dass Kate sich einer Bauchoperation unterzogen hat. Kurz danach wurde dann noch bekannt gegeben, dass sich der König nächste Woche ins Krankenhaus begeben wird, wo er wegen einer vergrösserten Prostata operiert werden muss. Am Freitag wurde Charles zum ersten Mal seit der Ankündigung fotografiert, er bereitet sich derzeit auf den Klinikaufenthalt vor. Zuvor hatte Camilla gesagt, es gehe ihm «gut» und er freue sich darauf, wieder an die Arbeit zu gehen. Die Königin besuchte die Aberdeen Art Gallery, um ihren neuen Safe Space zu eröffnen – eine Initiative, die Menschen Hilfe und Anleitung bietet, wenn sie den Verdacht haben, dass jemand in häuslicher Gewalt lebt.