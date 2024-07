Mit Fussverband: Charles und Camilla setzen Inselbesuch fort

König Charles III. (75) und Königin Camilla (76) haben am 16. Juli ihren zweitägigen Besuch der Kanalinseln fortgesetzt. Am ersten Tag auf Jersey hatte ein Sicherheitsalarm für einen Schreck gesorgt. Securityleute hatten das britische Königspaar plötzlich von einer Veranstaltung rasch zu einem Hotel gebracht. Dies stellte sich aber als Fehlalarm heraus, sodass die Royals nach rund 20 Minuten wieder zu ihren Pflichten zurückkehren konnten. Einen Tag später steht die Insel Guernsey auf dem Programm – und dort macht das Paar gleich mit dem nächsten Vorfall von sich reden. Denn die Königin, die am 17. Juli ihren 77. Geburtstag feiert, trug plötzlich einen Verband an ihrem rechten Knöchel.