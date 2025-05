Mit Geheimkonzert: Kraftklub kündigen neues Album an

Doch damit nicht genug der Überraschungen: Kraftklub kündigten zudem eine umfangreiche Tour für März 2026 an, die sie durch 17 Städte in Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz führen wird. Der Tourauftakt ist gemäss des Instagram–Posts für den 3. März 2026 in Schwerin geplant, bevor die Band unter anderem in München, Wien, Zürich und Kiel Station macht. Den Abschluss der Tournee bildet ein Konzert in Bremen am 28. März 2026. Im August 2026 stehen zusätzlich zwei Open–Air–Auftritte auf dem Programm.