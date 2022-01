Mit Guido Cantz: «7 Tage, 7 Köpfe» kommt zurück

Startschuss fiel 1996

«7 Tage, 7 Köpfe» (auch bei RTL+) lief fast zehn Jahre lang bei RTL, 2005 verabschiedete sich die Comedy-Show vorerst. Den Startschuss hatte Rudi Carrell 1996 gegeben. Damals sassen neben Jochen Busse, Gaby Köster und Carrell Kritiker Dr. Hellmuth Karasek, Komiker Karl Dall, TV-Moderatorin Milena Preradovic und Talkerin Bärbel Schäfer am TV-Tisch. Mike Krüger stiess in der ersten Staffel hinzu. Kalle Pohl und Bernd Stelter nahmen ihre Stammplätze 1997 ein, Oliver Welke löste Rudi Carrell Ende 2002 in der Runde ab.