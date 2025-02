Mit «Heldin» auf der Berlinale: US-Presse schwärmt für Leonie Benesch

Die in Hamburg geborene Schauspielerin Leonie Benesch (33) eilt von Erfolg zu Erfolg. Bei der letztjährigen Oscarverleihung ging sie noch mit Ilker Çataks (41) Drama «Das Lehrerzimmer» ins Rennen um den besten internationalen Film. In diesem Jahr ist ihr Werk «September 5» am 2. März im Dolby Theatre in Los Angeles in der Kategorie bestes Drehbuch nominiert – und gerade erst hat Benesch auf der Berlinale ihren neuesten, umjubelten Film vorgestellt.