Mit Helena Bonham Carter: Neue «The White Lotus»-Staffel wird gedreht

Wie in den Vorgängerstaffeln steht ein einwöchiger Aufenthalt einer Gästegruppe sowie die Hotelangestellten im Zentrum der Handlung. Der besondere Dreh diesmal: Die Geschichte entfaltet sich vor dem Hintergrund des Cannes–Filmfestivals und nutzt damit eines der glamourösesten Ereignisse der Unterhaltungsbranche als narrative Bühne. Als Hotelkulissen fungieren das Airelles Château de la Messardière in Saint–Tropez als «White Lotus du Cap» sowie das Hôtel Martinez als «White Lotus Cannes».