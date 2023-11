«Mit Herz und Holly»: Wiedersehen mit «Polizeiruf»-Star Jaecki Schwarz

Im Mittelpunkt der neuen Medical–Reihe «Mit Herz und Holly» steht Landärztin Dr. Katrin Herz (Inka Friedrich, 58), die eine Praxis in der malerischen Kaiser– und Hansestadt Tangermünde an der Elbe im nördlichen Sachsen–Anhalt betreibt. Just als sie dringend eine Vertretung sucht, schneit die Berliner Kollegin Dr. Holly Sass (Karoline Teska, 35, «Allein unter»–Reihe) herein, die eigentlich auf der Suche nach ihrer leiblichen Mutter ist. Herz und Holly kommen ins Geschäft... Die ersten beiden Filme «Diagnose Neustart» und «Muttergefühle» werden am morgigen Sonntag (12.11.) und am 19. November jeweils um 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt.