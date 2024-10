Mit Hochzeitskleid und Schleier: Britney Spears heiratet sich selbst

Zwei Kinder bekam sie mit dem Tänzer Kevin Federline (46), mit dem sie von 2004 bis 2007 verheiratet war. Ihr erster Sohn Sean Preston (19) kam im September 2005 zur Welt. Ein Jahr später wurde ihr zweiter Sohn Jayden James (18) geboren. Ihre erste Ehe sorgte aufgrund ihrer kurzen Dauer für Gesprächsstoff. Im Januar 2004 war sie für 55 Stunden mit ihrem Kindheitsfreund verheiratet. Wie Spears in ihren Memoiren «The Woman in Me» erzählte, habe der alkoholisierte Zustand der beiden zur Eheschliessung geführt. Ihrer Schilderung nach gingen sie dazu mitten in der Nacht in eine Kapelle. Tatsächlich geliebt habe sie ihren ersten Ehemann nicht.