Mit Humor und neuer Band: So reagiert «TV total» auf das Raab-Comeback

Während Raab zum Auftakt in gewohnter Manier Promis wie Regina Halmich (47) und Peter Maffay (75) durch den Kakao zog, lieferten wiederum «TV total» und Pufpaff den ein oder anderen Seitenhieb auf den neuen Konkurrenten. So hiess es gleich zu Beginn: «Sieben Tage war er weg. Sieben Tage haben wir ihn nicht gesehen. Niemand weiss, ob er wirklich kommt. Und falls ja: Wie wird er aussehen? Hier ist – aber nur vielleicht – Sebastian Pufpaff.» Danach erschien der Moderator und imitierte Raab, wie er vor dem Boxkampf am 14. September langsam die Treppe hinabschritt. Pufpaff posierte dann auch noch wie ein Muskelprotz und nahm Raab mit mickrigen Tischfeuerwerken in der Hand auf die Schippe. Schliesslich hatte sich die TV–Ikone, die seit 2015 am späten Samstagabend erstmals wieder im TV zu sehen war, gross mit Feuerwerk und auf einem Podest vom Publikum feiern lassen.