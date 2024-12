Mit ihrem Cowboy-Freund: Bella Hadid überrascht in «Yellowstone»

Ganz unpassend ist Hadids Auftritt in der Neo–Westernserie aber nicht. Schliesslich ist sie seit ihrer Kindheit eine begeisterte Reiterin und strebte eine Karriere als Profisportlerin an. Sie peilte eine Teilnahme bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro an. Diesen Traum musste sie wegen ihrer chronischen Borreliose–Erkrankung aber aufgeben. Mittlerweile tritt Bella Hadid aber wieder bei Turnieren an.