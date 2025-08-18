Mit Jimi Blue: Familie Ochsenknecht gönnt sich Camping-Auszeit

Der Camping–Trip, der für die Reality–Doku auch von einem Kamerateam begleitet wird, scheint die Grossfamilie also durchaus vor einige Herausforderungen zu stellen. «5 Minuten und die Nerven liegen schon blank», heisst es auf dem Account der Serie. Dazu ist zu sehen, wie Cheyenne Ochsenknecht in den See waten muss, um einen Ball ihrer Kinder herauszuholen. Zudem standen Aktivitäten wie Angeln auf dem Programm. Und Jimi Blue Ochsenknecht wagte sich auf einem Flyboard aufs Wasser. Die unpraktischen Latschen seines Bruder Wilson Gonzalez (35) betitelte er als «Schuhe des Tages». Oma Bärbel Wierichs hatte für den Natur–Ausflug hingegen auf festes Schuhwerk gesetzt. Die Seniorin durfte zudem in einem Wohnmobil statt im unbequemen Zelt nächtigen.