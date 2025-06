Mit Joshua Jackson: «Dawson's Creek»-Reunion auf dem rotem Teppich

Unverhoffte «Dawson's Creek»–Reunion – wenn auch im kleinen Rahmen: Bei einem Charity–Event in Los Angeles trafen sich zwei Darsteller der kultigen Jugendserie wieder. Joshua Jackson (47) und Busy Philipps (45) posierten gemeinsam auf dem roten Teppich. Anlass war eine Fundraising–Party zugunsten des Motion Picture & Television Fund, die am Sonntag im Hotel The Aster in Hollywood stattfand.