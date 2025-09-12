Mit Kinderbildern und Video: Heidi Klum gratuliert Sohn Henry

Früher hielt die 52–Jährige ihre Kinder streng aus der Öffentlichkeit heraus, das hat sich aber seit einigen Jahren gewandelt. Nach Leni strebt jetzt auch Henry eine Karriere als Model an und zeigt sich mit seiner Mutter bei Events. Erst im Januar 2025 hatte er sein Laufstegdebüt bei der Lena Erziak Haute Couture Show während der Pariser Fashion Week gegeben, im August folgte ein weiterer Auftritt in New York City für Ronnie Fieg. Zudem ist das Geburtstagskind das Werbegesicht für Yves Saint Laurent Beauty.