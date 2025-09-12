Mit Kinderbildern und Video: Heidi Klum gratuliert Sohn Henry

Henry Samuel wird 20 Jahre alt und seine Mutter Heidi Klum (52) lässt es ihre 12,5 Millionen Instagram–Follower wissen. Sie hat zu diesem Anlass mehrere Bilder und Videos aus dem Familienarchiv ausgegraben, die ihren Sohn als kleines Kind zeigen.
Zunächst teilte die «Germany's next Topmodel»–Chefjurorin einen Clip auf ihrem Account, in dem Henry Hand in Hand mit seiner grossen Schwester Leni (21) und bunten Krönchen auf dem Kopf durchs Wohnzimmer tanzt. «Alles Gute zum 20. Geburtstag, Henry! Ich liebe dich sooooo sehr», schrieb Klum unter das nostalgische Video und ergänzte zahlreiche rote Herzen.
Kinderbilder zum 20.
Zusätzlich zu dem Tanzvideo veröffentlichte Klum mehrere Fotografien, die Henry, der aus Klums Ehe mit dem britischen Musiker Seal (62) stammt, in verschiedenen Situationen seiner Kindheit zeigen. Auf den Bildern ist er mal allein zu sehen, mal zusammen mit seinen Geschwistern Leni, Johan (18) und Lou (15) oder mit seiner Mutter. «Wir lieben dich alle so sehr, Henry», hiess es wiederum dazu.
Früher hielt die 52–Jährige ihre Kinder streng aus der Öffentlichkeit heraus, das hat sich aber seit einigen Jahren gewandelt. Nach Leni strebt jetzt auch Henry eine Karriere als Model an und zeigt sich mit seiner Mutter bei Events. Erst im Januar 2025 hatte er sein Laufstegdebüt bei der Lena Erziak Haute Couture Show während der Pariser Fashion Week gegeben, im August folgte ein weiterer Auftritt in New York City für Ronnie Fieg. Zudem ist das Geburtstagskind das Werbegesicht für Yves Saint Laurent Beauty.