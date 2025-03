Mit Kindheitsfoto: König Charles sendet Muttertagsgrüsse

König Charles III. (75) und die britischen Royals haben am Sonntag den in Grossbritannien gefeierten Muttertag, bekannt als «Mothering Sunday», mit einem emotionalen Social–Media–Post gewürdigt. Auf dem offiziellen Instagram–Account der königlichen Familie wurden historische Aufnahmen geteilt, die an die verstorbenen Mütter des Königspaars erinnern. «Allen Müttern und denjenigen, die ihre Mütter heute vermissen, wünschen wir einen friedlichen Muttertag», lautet die Botschaft dazu.