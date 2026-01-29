Mit knapp 60: Halle Berry rockt den roten Teppich

Starbesetzung für spektakulären Thriller

In «Crime 101» schlüpft Berry in die Rolle der desillusionierten Versicherungsmaklerin Sharon, deren Leben eine unerwartete Wendung nimmt, als sie auf den schwer fassbaren Meisterdieb Davis, gespielt von Chris Hemsworth (42), trifft. Die beiden müssen zusammenarbeiten – während ihnen ein hartnäckiger Detektiv, verkörpert von Mark Ruffalo (58), dicht auf den Fersen ist. «Ich bin verdammt gut darin, Menschen zu lesen», sagt Berrys Figur im Trailer zu Hemsworths Charakter.