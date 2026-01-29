Mit knapp 60: Halle Berry rockt den roten Teppich

Halle Berry (59) weiss, wie man einen roten Teppich rockt. Bei der Premiere ihres neuen Films «Crime 101» am Mittwoch in London bewies die Schauspielerin einmal mehr ihr untrügliches Gespür für spektakuläre Auftritte.
Die Oscarpreisträgerin wählte für den Abend ein Ensemble, das Eleganz und Wagnis perfekt vereinte: Ein schwarzer Bodysuit mit tiefem Ausschnitt bildete die Basis, dazu kombinierte sie einen silbernen Rock im Kettenhemd–Stil. Funkelnde Accessoires rundeten den Look ab – darunter ein auffälliger silberner Blütenanhänger und mehrere extravagante Ringe. Gegen die winterliche Londoner Kälte schützte sich Berry mit einem eleganten schwarzen Trenchcoat.
Starbesetzung für spektakulären Thriller
In «Crime 101» schlüpft Berry in die Rolle der desillusionierten Versicherungsmaklerin Sharon, deren Leben eine unerwartete Wendung nimmt, als sie auf den schwer fassbaren Meisterdieb Davis, gespielt von Chris Hemsworth (42), trifft. Die beiden müssen zusammenarbeiten – während ihnen ein hartnäckiger Detektiv, verkörpert von Mark Ruffalo (58), dicht auf den Fersen ist. «Ich bin verdammt gut darin, Menschen zu lesen», sagt Berrys Figur im Trailer zu Hemsworths Charakter.
Ruffalo und Hemsworth kennen sich übrigens bestens aus ihrer gemeinsamen Zeit im Marvel–Universum als Hulk und Thor. Neben den beiden und Berry sind auch Barry Keoghan, Monica Barbaro, Corey Hawkins, Jennifer Jason Leigh und Schauspiellegende Nick Nolte (84) mit von der Partie.
Der Thriller basiert auf der gefeierten Novelle von Bestsellerautor Don Winslow (72) und spielt im sonnigen Los Angeles. Für das Drehbuch zeichnet unter anderem Peter Straughan verantwortlich. Die Handlung dreht sich um einen Millionenraub entlang der berühmten Autobahn 101, bei dem die Grenzen zwischen Jägern und Gejagten zunehmend verschwimmen.
Kinostart im Februar
«Crime 101» kommt am 12. Februar in die deutschen Kinos. Für Halle Berry ist es die nächste Hauptrolle in einem hochkarätigen Actionthriller – und wenn der Premierenauftritt ein Vorgeschmack war, dürfte der Film für reichlich Gesprächsstoff sorgen.