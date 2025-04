Mit knusprigem Boden: Fruchtiger Mandarinen-Käsekuchen vom Blech

Zubereitung (60 Minuten)

1. Den Backofen auf 160°C Umluft vorheizen und das Backblech mit Backpapier auslegen, dabei an den Rändern einen Überstand belassen. Die Butter in einem kleinen Topf schmelzen und leicht abkühlen lassen. Die Butterkekse in der Küchenmaschine zu feinen Krümeln zerkleinern und mit dem braunen Zucker und dem Salz vermischen. Die geschmolzene Butter langsam unterrühren, bis eine gleichmässig feuchte, sandige Masse entsteht.