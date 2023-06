Mit Krücke: Alec Baldwin erstmals seit Hüftoperation gesichtet

Ende Mai dieses Jahres hat sich US-Schauspieler Alec Baldwin (65) einer Hüftoperation unterziehen müssen. Nun wurde der Star erstmals seit dem Eingriff wieder in der Öffentlichkeit gesichtet. Bilder, die der US-amerikanischen Seite «TMZ» vorliegen, zeigen Baldwin mit einer Krücke in der linken Hand durch New York City gehen.