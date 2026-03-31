Mit Laura Dern: Der Fall Jeffrey Epstein wird als Serie verfilmt

Es gibt bereits mehrere Dokumentationen über Jeffrey Epstein (1953–2019) – nun folgt die erste fiktionale Serie über den verurteilten Missbrauchstäter. Wie das Branchenmagazin «Variety» berichtet, plant Sony Pictures Television eine Adaption des Buches «Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story» von 2021. Darin erzählt die Journalistin Julie K. Brown, wie sie den Fall Epstein neu aufrollte. Oscarpreisträgerin Laura Dern (59) soll in der Serie die Reporterin verkörpern.