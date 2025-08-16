Mit Mama Erna: Heidi Klum feiert Tokio Hotel beim Jubiläumskonzert

Auch via Instagram bejubelte Heidi Klum ihren Gatten – und das gleich mehrfach. Sie postete etwa ein Video, das das Paar beim Start in den Freitag zeigt. Mit den Worten «Guten Morgen, mein Liebling, heute ist der Tag aller Tage» weckte sie ihren Tom, anschliessend stiessen beide beim Frühstück auf das Jubiläum an. Später veröffentlichte sie noch ein Video von dem ausverkauften Open–Air–Gig und schwärmte dazu mit vielen Herz–Emojis: «Ihr wart einfach spitze.» In ihren Storys gab sie zudem einen Einblick in die ausgelassene After–Show–Party.