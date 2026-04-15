Mit Margot Robbie: Bradley Cooper für «Ocean's»-Prequel bestätigt

Das Prequel hat eine turbulente Entwicklung hinter sich. Zunächst war Lee Isaac Chung («Minari») als Regisseur vorgesehen, der das Projekt aber im März wegen künstlerischer Differenzen verliess. Anschliessend sollte Jay Roach übernehmen, doch auch er schied aus. Mit Cooper hat das Projekt nun offenbar den Regisseur gefunden, dem beide Studioseiten vertrauen. Für ihn ist es nach seinem Langfilmdebüt «A Star Is Born» (2018), «Maestro» (2023) und «Is This Thing On?» (2025) die vierte Regiearbeit.