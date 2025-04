Mit Matthew Vaughn: Cristiano Ronaldo gründet Filmstudio

Das Independent Studio ist nicht Ronaldos einzige Unternehmung neben seiner Fussballkarriere. Mit seiner Lifestyle–Marke CR7 verkauft er Produkte wie Unterwäsche und Parfüm. Zudem gingen aus seiner Partnerschaft mit der Hotelgruppe Pestana der Website zufolge bislang fünf Pestana–CR7–Hotels hervor. In Madrid, New York, Marrakesch, Lissabon und auf Madeira können Gäste dort übernachten. Daneben trägt auch die Fitnessstudiokette CR7 Fitness by Crunch seinen Namen, die sich bisher auf Spanien und Portugal beschränkt. Als Fussballer steht er aktuell beim saudi–arabischen Verein al–Nassr FC unter Vertrag.