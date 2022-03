Mit Max Giermann: RTL bestätigt Rückkehr von «Frei Schnauze»

«Frei Schnauze» kehrt zurück. Das hat der Sender RTL an diesem Donnerstag (17. März) bestätigt. Die Impro-Comedy-Show bekommt acht neue Folgen, Gastgeber wird dieses Mal Max Giermann (46) sein. Der Komiker, der unter anderem durch «Switch reloaded» und «LOL: Last One Laughing» bekannt ist, wird damit auf den Moderator der Original-Show Dirk Bach (1961-2012) folgen. Das Format lief von 2005 bis 2008 bei RTL.