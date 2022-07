Am kommenden Montag in New York City

Mit Meghan an seiner Seite: Prinz Harry spricht vor Vereinten Nationen

Prinz Harry wird am kommenden Montag einen grossen Auftritt in New York City haben. Vor den Vereinten Nationen hält er dann eine Rede. An seiner Seite ohne Redebeitrag: Ehefrau Herzogin Meghan...