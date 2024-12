Mit Michael Douglas: Glamouröser Auftritt von Catherine Zeta-Jones

Catherine Zeta–Jones (55) hat sich am Donnerstag (5. Dezember) in einem dramatischen Look an der Seite von Ehemann Michael Douglas (80) gezeigt. Die Schauspielerin erschien in einem azurblauen Kleid zur Eröffnungszeremonie des The Red Sea International Film Festival in Jeddah, Saudi–Arabien. Der Stoff der auffälligen Robe war in kleine Falten gelegt und reichte bis zum Boden. Ihre Beine kamen durch einen dezenten Schlitz im Rock zur Geltung. Ein farblich auf das Dress abgestimmtes Cape verlieh der Schauspielerin ein extravagantes Aussehen.