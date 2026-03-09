Mit Moderator Sven Voss: Neue Fälle für «XY gelöst»

Der zweite Doppelabend folgt am 10. Juni 2026. Um 20:15 Uhr steht «Begegnung mit einem Mörder» auf dem Programm: In einem Ort bei Worms wurde eine zweifache Mutter tot im Badezimmer gefunden. Da es keine Einbruchsspuren gibt, muss die Frau ihren Mörder hereingelassen haben. Kurz nach der Tat begegnen die Kinder des Opfers einem unbekannten Mann vor der Haustür. Ein Phantombild bringt nicht die gewünschten Ergebnisse. An einer Autobahnraststätte tauchen schliesslich Gegenstände aus dem Haus mit Fingerabdrücken des Täters auf.