Mit neuer Aftershow: «Kampf der Realitystars» startet Mitte April

Cathy Hummels freut sich auf die neue Staffel und würde einen ganz besonderen Gast gerne mal als Kandidat im «Kampf der Realitystars» sehen: «Den besten Realitystar der Welt, und zwar meinen Papa, Fredi Fischer», verriet sie vor dem Staffelauftakt. «Egal ob ich ihn mal auf Insta zeige und er war ja auch in meiner Doku zu sehen, sagen immer alle, der ist so lustig, so herzlich.» Ihr Vater wäre «ein bisschen wie Schäfer Heinrich, auch wenn er noch nicht so bekannt ist», fügt sie an. «So liebenswert, so echt, auch ungewollt so lustig und er macht Musik und würde die ganze Gruppe unterhalten.»