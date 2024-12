Mit neuer Wrestling-Show: So startet ProSieben ins Jahr 2025

Promi–Wrestling und Promi–Darts

Am Samstag, den 4. Januar schickt ProSieben um 20:15 Uhr ein neues Format ins Rennen. Mit dem «TV total Promi–Wrestling» startet nach Turmspringen und Co. das nächste Event, in dem sich Stars in einer Sportart versuchen. In den Ring steigen neben «TV Total»–Moderator Sebastian Pufpaff (48) unter anderem Ex–Profiturner Fabian Hambüchen (37), der Akrobat und «Let' s Dance»–Gewinner René Casselly (28) und Komiker Simon Gosejohann (48).