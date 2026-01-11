Mit nur 34 Jahren: Sänger Yeison Jiménez stirbt bei Flugzeugabsturz

Singer–Songwriter Yeison Jiménez (1991–2026) ist tot. Der kolumbianische Musikstar wurde nur 34 Jahre alt. Dem «People»–Magazin zufolge sass er in einem Kleinflugzeug, das am Samstag in Kolumbien abstürzte. Alle sechs Insassen des Fluges nach Medellín seien ums Leben gekommen, heisst es. Neben Jiménez waren offenbar auch Mitglieder seines Teams unter den Opfern, darunter angeblich sein Manager und sein persönlicher Fotograf. Sie sollen auf dem Weg zu einem Auftritt des Sängers gewesen sein. Die Absturzursache wird dem Bericht zufolge derzeit noch untersucht.