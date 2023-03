Mit nur 43 Jahren: Sohn von Komponist Andrew Lloyd Webber gestorben

Laut «Variety» starb Nicholas Lloyd Webber im Alter von lediglich 43 Jahren an den Folgen einer Magenkrebserkrankung, die vor rund 18 Monaten bei ihm diagnostiziert worden war. Er hinterlässt seine Frau Polly Wiltshire, die er 2018 geheiratet hatte. Sein Vater hatte erst vor wenigen Tagen in einem Instagram-Video mitgeteilt, dass sein Sohn in ein Hospiz eingewiesen wurde, nachdem bei ihm als Begleiterscheinung seines Krebsleidens eine Lungenentzündung aufgetreten war.