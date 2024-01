Mit «Oppenheimer» und «Super Mario»: Universal holt 2023 Disney ein

Ein Treppchen ohne Disney

Universal Pictures konnte demnach mit 24 Filmen, darunter Mega–Hits wie «Oppenheimer» und «Der Super Mario Bros. Film», insgesamt etwas mehr als 4,9 Milliarden US–Dollar an den internationalen Kinokassen einnehmen. Mit 17 Filmen wie «Guardians of the Galaxy Vol. 3» oder «Indiana Jones und das Rad des Schicksals» landete Disney mit etwas weniger als 4,83 Milliarden Dollar auf Rang zwei.