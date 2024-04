Mit Originalcast um Heather Locklear: «Melrose Place» kehrt zurück

Auch zur Handlung der Neuauflage ist demnach ein wenig bekannt. So kommt es zu einem «plötzlichen Todesfall innerhalb des Freundeskreises», der die altbekannten Figuren zurück an den «Melrose Place» in West Hollywood führt. Das fördere jedoch alte Traumata, vergangene Romanzen sowie neu aufbrandende Auseinandersetzungen zutage. Als Drehbuchautorin und Produzentin des «Melrose Place»–Reboots fungiert demnach Lauren Gussis, die auch schon an der ungewöhnlichen Krimiserie «Dexter» beteiligt war.