Mit Post Malone: Taylor Swift kündigt erste Single zum neuen Album an

Swift schreibt weiter, dass das Lied «heute um Mitternacht» erscheinen soll und ein dazugehöriges Musikvideo morgen um 20:00 Uhr ET (Eastern Time) folge. In Deutschland dürfte der Song damit offenbar am Freitag um 06:00 Uhr morgens veröffentlicht werden und der Clip in der Nacht auf Samstag um 02:00 Uhr morgens.