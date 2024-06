Mit Prinz William als Hochzeitsgast: Hugh Grosvenor hat geheiratet

Am heutigen 7. Juni hat Hugh Grosvenor (33), der 7. Herzog von Westminster, in der gotischen Kathedrale von Chester in Nordengland Olivia Henson (31) geheiratet. Die Eheschliessung, die als Society–Hochzeit des Jahres in England gehandelt wird, fand in Anwesenheit des britischen Thronfolgers Prinz William (41) statt. Auch Williams Cousine Prinzessin Eugenie (34) gehörte zu den erlesenen Hochzeitsgästen.