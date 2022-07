Sie ist ein grosser Tennis-Fan

Mit Prinz William: Herzogin Kate absolviert ihren ersten Wimbledon-Auftritt

An Tag neun des Turniers hat sich Herzogin Kate erstmals in Wimbledon gezeigt. Gemeinsam mit Prinz William sass sie beim Viertelfinale der Männer in den Zuschauerrängen und machte dabei im blauen Polka-Dot-Kleid eine gute Figur.