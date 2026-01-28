Mit Rapper Big Zuu: Prinz William besucht Jugendprojekt in London

Gartenarbeit mit Rapper Big Zuu

Während des Besuchs packte William tatkräftig beim Gärtnern mit dem britischen Rapper und Koch Big Zuu mit an. Gemeinsam pflanzten sie Stauden für das Projekt «Black Rootz», das erste generationenübergreifende Gartenprojekt im Vereinigten Königreich. Zur Überraschung der Umstehenden verzichtete der Prinz auf Gartenhandschuhe und packte die Erde mit blossen Händen an. Zudem probierte er die Blätter eines sogenannten «Salzbusches», die oft in der afrikanischen und karibischen Küche verwendet wird.