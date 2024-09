Mit Rückkehrerin: Diese sechs Promis sind bei «Die Verräter» dabei

Diese Tipps gibt die Vorjahressiegerin

Sängerin Anna–Carina Woitschack (31) und Kollege Vincent Gross (28) konnten sich 2023 als Verräter bis zum Schluss durchsetzen und den Silberschatz in Höhe von 46.500 Euro mit nach Hause nehmen. «Ich habe gelernt, dass man sich selbst und seinen Instinkten vertrauen sollte», blickte Anna–Carina Woitschack im vergangenen August im Interview mit spot on news auf ihre Teilnahme zurück. «Mein Rat an die neuen Kandidaten wäre: Bleibt authentisch, hört auf euer Bauchgefühl und habt Spass dabei. Es ist eine einmalige Erfahrung, die euch viel über euch selbst lehren kann.»