Mit Rúrik Gíslason: Drehstart für tierische Komödie in Österreich

In Tirol in Österreich sind die Dreharbeiten zu einem neuen Netflix–Film mit prominenter Besetzung losgegangen. In der noch unbenannten Komödie von Regisseur Marco Petry (46, «Spieleabend») spielt Rúrik Gíslason (36) an der Seite von Alexandra Maria Lara, Devid Striesow, Anna Herrmann, Doğa Gürer und Kerim Waller.