Mit Sami Khedira: Neuer Experten-Job für Jürgen Klopp

Der beliebte Ex–Fussballtrainer Jürgen Klopp (58), der unter anderem Dortmund und Liverpool coachte, ist seit Anfang des Jahres «Global Head of Soccer» bei Red Bull. Jetzt kommt eine neue Tätigkeit auf ihn zu.
Die Deutsche Fussball Liga (DFL) gab am Donnerstag bekannt, dass eine neue Expertengruppe ins Leben gerufen wird, die «die Kompetenz von Clubs, Liga, DFB und externen Fachleuten» bündelt. Sie soll «Weichenstellungen für eine sportlich erfolgreiche Zukunft des deutschen Profifussballs zeitnah und intensiv diskutieren» und «Schwerpunkte der Fussballentwicklung sowie ein erstes Massnahmenpaket» ausarbeiten.
Trainer und Spieler mit internationaler Erfahrung
Zu der Gruppe zählen unter anderem der ehemalige Fussballspieler und Weltmeister Sami Khedira, der die Perspektive eines «langjährigen internationalen Spitzenspielers» einbringen soll. Er spielte unter anderem für Real Madrid. Jürgen Klopp wird seine Sicht mit der Erfahrung «als einer der erfolgreichsten deutschen Trainer» darlegen.
Erste Ergebnisse der Expertengruppe sollen im Frühjahr 2026 in den Liga–Gremien und daraufhin mit allen 36 Clubs besprochen werden.