Mit Sami Khedira: Neuer Experten-Job für Jürgen Klopp

Die Deutsche Fussball Liga (DFL) gab am Donnerstag bekannt, dass eine neue Expertengruppe ins Leben gerufen wird, die «die Kompetenz von Clubs, Liga, DFB und externen Fachleuten» bündelt. Sie soll «Weichenstellungen für eine sportlich erfolgreiche Zukunft des deutschen Profifussballs zeitnah und intensiv diskutieren» und «Schwerpunkte der Fussballentwicklung sowie ein erstes Massnahmenpaket» ausarbeiten.