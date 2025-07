Mit Sandra Hüller: Ryan Gosling zeigt erste Szenen aus «Der Astronaut»

Laut «The Hollywood Reporter» nahm das Comic–Con–Publikum die Ausschnitte mit viel Gelächter auf. Regisseur Chris Miller schwärmte auf der Bühne derweil von der «grossartigen» Sandra Hüller. «Project Hail Mary», so der Originaltitel von «Der Astronaut», soll am 19. März 2026 in die deutschen Kinos kommen.