Mit Schlamm beworfen: Spanisches Königspaar reagiert mit Verständnis

König appelliert, «dass der Staat in seiner Gesamtheit präsent ist»

In einem Social–Media–Video rief der König die Öffentlichkeit dazu auf, den Opfern «Hoffnung und die Garantie zu geben, dass der Staat in seiner Gesamtheit präsent ist». Das Königspaar habe die gebeutelte Region besucht, um «in der Nähe der Betroffenen zu sein, ihnen zuzuhören und ihre Situation kennenzulernen, sowie den Rettungsdiensten, staatlichen, autonomen und örtlichen Sicherheitskräften und –behörden, dem Katastrophenschutz und NGOs zu danken, die unermüdlich an der Rettung und der Rückgewinnung der Grundversorgung arbeiten». Man stehe mit ihnen in diesen Tagen «ständig» in Kontakt.