Mit Serkan Yavuz: Erstes Bild vom «Kampf der RealityAllstars»-Cast

Nachdem es bereits Spekulationen zum Teilnehmerfeld gab, steht nun fest, wer sich dem «Kampf der RealityAllstars» stellen wird. RTLzwei hat die 24 Stars bestätigt, die im Ableger von «Kampf der Realitystars» antreten werden. Im Frühjahr 2026 (bei RTLzwei und auf RTL+) stellen sich unter anderem drei «KDRS»–Gewinner den Challenges.