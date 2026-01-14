Mit Serkan Yavuz: Erstes Bild vom «Kampf der RealityAllstars»-Cast

Nachdem es bereits Spekulationen zum Teilnehmerfeld gab, steht nun fest, wer sich dem «Kampf der RealityAllstars» stellen wird. RTLzwei hat die 24 Stars bestätigt, die im Ableger von «Kampf der Realitystars» antreten werden. Im Frühjahr 2026 (bei RTLzwei und auf RTL+) stellen sich unter anderem drei «KDRS»–Gewinner den Challenges.
Diese «KDRS»–Veteranen treten an
Ihr Comeback in der Show feiern Sängerin Loona (2021), Elena Miras (2022) und deren Reality–Kollege Serkan Yavuz (2023), die jeweils eine der bisherigen Staffeln gewonnen haben.
Den Titel «RealityAllstar» und das Preisgeld von 50.000 Euro wollen sich ebenso «Bauer sucht Frau»–Kultkandidatin Narumol und die Reality–TV–Dauergäste Cosimo Citiolo, Sam Dylan und Kate Merlan sichern. Allerdings dürften nicht nur sie Schwung in die Sendung bringen, sondern etwa auch Matthias Mangiapane, Emmy Russ, Sarah Knappik, Georgina Fleur und Kader Loth.
Doch damit nicht genug, denn auch Schäfer Heinrich, Cecilia Asoro, Yeliz Koc, Prinz Frédéric von Anhalt, Paco Herb und Maurice Dziwak werden in die thailändische Sala einziehen. Den Cast komplettieren Elsa Latifaj, Sandy Fähse, Giuliana Farfalla, Gino Bormann sowie Yana und Tayisiya Morderger.
Der Sender verspricht in seiner Ankündigung: «Neue Regeln und überraschende Wendungen machen den Kampf um den Titel ‹RealityAllstar 2026› spannender und unberechenbarer als je zuvor!»
«KDRS»–Moderatorin Arabella Kiesbauer (56) wird auch durch die Allstars–Staffel führen.