Mit Sido und Marteria: Tim Mälzer feiert «Kitchen Impossible»-Jubiläum

Dabei hatte der TV–Koch im März 2024 noch seine Fans mit dem Gedanken an einen baldigen Ruhestand geschockt. Dem Hamburger Magazin «Szene Hamburg» verriet er: «Es gibt so viele Sachen, die ich machen möchte, aber eigentlich will ich nur in Rente.» Er beschäftige sich «gerade viel mit dem Thema ‹Aufhören›. Ich komme jetzt so langsam in ein Alter, wo man sich dem auch mal stellen muss». Doch davon scheint nun doch noch lange nicht die Rede zu sein.