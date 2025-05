Mit Spazierstock: Charles zeigt sich bei der Royal Windsor Horse Show

Besonderer Gottesdienst

König Charles III. und Thronfolger Prinz William hatten sich am vergangenen Freitag Seite an Seite bei einer bedeutenden Zeremonie in der Westminster Abbey gezeigt – ganz ohne weitere Mitglieder der Königsfamilie. Anlass für den Vater–Sohn–Auftritt war der «Service of the Order of the Bath», ein traditionsreicher Gottesdienst, der nur alle vier Jahre stattfindet und in diesem Jahr 300–jähriges Jubiläum feierte.