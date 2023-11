Mit Staffel sechs: «The Crown» beherrscht Netflix-Charts

So geht es in den ausstehenden Episoden weiter

In den weiteren Folgen der Serie, die in der letzten Staffel das Leben von Queen Elizabeth II. (1926–2022) und ihrer Familie von 1997 bis 2005 behandelt, soll es dem Streamingdienst zufolge dann darum gehen: Nach dem Tod seiner Mutter versucht sich Prinz William (Ed McVey) wieder in das Leben in Eton einzufinden, «während das Ansehen der Monarchie in der öffentlichen Meinung stark angeschlagen ist». Anlässlich ihres Goldenen Thronjubiläums überdenkt die Königin (Imelda Staunton, 67) die Zukunft der Monarchie. Ausserdem zu sehen in Staffel sechs ist die Hochzeit von Charles (Dominic West, 54) und Camilla (Olivia Williams, 55) und die neue Liebe von William und Kate (Meg Bellamy).